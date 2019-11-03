جوبا تبحث كيفية إنجاج جولة التفاوض المقبلة

بحث وفد وساطة جنوب السودان برئاسة المستشار توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير ميارديت للشؤون الأمنية مع وفد الحكومة للتفاوض بالقصر الجمهوري اليوم كيفية إنجاح جولة التفاوض المقبلة والتوصل إلى اتفاق نهائي وحاسم لقضية السلام بالبلاد .

وقال ضيو مطوك وزير الطاقة والسدود والكهرباء عضو وفد الوساطة في تصريحات صحفية إن الاجتماع كان بغرض التفاكر والتشاور حول كيفية إنجاح عملية السلام في السودان عبر الجولة المقبلة والمقرر لها الحادي والعشرين من الشهر الحالي والتي تعد من أهم الجولات التفاوضية في مسيرة السلام بالسودان، مؤكدا أنها جولة ستكون حاسمة لحل القضايا المطروحة.

Advertisements

وأشار ضيو بحسب سونا – إلى أنهم التمسوا الرغبة الأكيدة من وفد التفاوض من جانب حكومة السودان برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو في تحقيق السلام، وأضاف قائلا ” أعتقد أن الجولة المقبلة ستكون ناجحة لتوفر الإرادة السياسية التي التمسناها من كل الأطراف، المتمثلة في الجبهة الثورية، و الحركة الشعبية شمال، والحكومة السودانية” .

وأشار إلى نجاح الجولة الأولى للتفاوض بجوبا حيث تم التوصل خلالها إلى توقيع اتفاق حول كثير من الملفات مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية شمال برئاسة عبدالعزيز الحلو توطئة للتفاوض حول المسارات المختلفة للجولة المقبلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)