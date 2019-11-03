“بيتاي”: توزيع الثروة والسلطة “أولوية” والشرق لن يحكم بالتعليمات

أكد شيخ خلاوى همشكوريب الشيخ سليمان بيتاي، أن ملفات التنمية وعدالة توزيع الثروة والسلطة هي أم القضايا بالشرق وهي أولوية في الوقت الحاضر، وشدد على أن شرق السودان لن يدار بتعليمات تصدر من الصالونات المكيفة بالخرطوم.

وأكد بيتاي خلال مخاطبته استقبالاً حاشداً نظمه مؤيدوه بكسلا عقب عودته للبلاد قادماً من إريتريا بعد رحلة استشفاء بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن ملفات التنمية وعدالة توزيع الثروة والسلطة هي أم القضايا بالشرق في الوقت الحاضر، نافياً في الوقت ذاته أن يكون جهوياً أو قبلياً.وقال إن الحرية والتغيير أمام محاكمة التاريخ إما أن تنجح أو تكتب في خانة الفاشلين.

وأضاف أن الحكومة ليس بمقدرتها وحدها تسيير الأوضاع في البلاد بمعزل عن الشعب، داعياً مجلس السيادة والحكومة إلى ضرورة الانتباه والعمل على ترتيب الأولويات، وأن لا تكون أولوية الحكومة المناصب والجاه وزيف السلطة المنتهية.

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وأضاف “بيتاي” سنقوم بموازنة الأمور الجارية الآن وتقويمها، لافتاً إلى أن تقويم العملية السياسية بالبلاد عملية ستستمر في المستويات كافة وعلى رأسها ملفات التنمية والثروة والسلطة، واستهجن التراشق الإعلامي بين القبائل، محذراً من التراشق الإعلامي بين القبائل لأنه أمر غير مقبول ويؤدي للمناوشات واستهداف القيادات والكيانات المجتمعية.

ومن جهته، أعلن ممثل الإدارة الأهلية بالسودان المك متوكل حسن دكين، عن وقفة الشرق صفاً واحداً خلف الشيخ القائد الشيخ بيتاي، فيما أشار ناظر عموم الجميلاب والكرياتين السيد محمد طاهر أحمد إلى التفاف أهل الشرق حول القائد والرمز الشيخ سليمان بيتاي، مشدداً على أن هذا الحشد يؤكد المكانة العالية للمحتفى به، مشيداً بالحضور الجماهيري الكبير والذي يعكس ترابط واتفاق أهل الشرق عامة في مختلف القضايا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)