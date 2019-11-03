بالفيديو : تمنى الاهتمام بأغنيته التي تنبأت بالثورة ..إجابة صادمة من الكابلي لفتاة سألته عن الحب

قدم الفنان الكبير عبد الكريم الكابلي إجابة صادمة لفتاة سألته عن الحب في أغانية بأنه جميل ولكنه غير موجود في الواقع ولم يجدوه في حياتهم حيث ذكر لها بأن ما يمارسه الكثيرون ليس حباً بل هو نوع من المرض.

وذكر الكابلي بأن المشكلة ليست في الحب الذي تغنوا له حيث قال:(العيب والمشكلة هنا ما في الحب الخّيِر النحن غنينا ليه في الحب النقيض إذا ده ممكن نسميه حب الناس البعملوه قاعدين يسموه حب لكن دا مرض .نوع من المرض).

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هذا وتناول الكابلي خلال لقاء أجراه معه نجله (سعد الكابلي) نشره عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي- تناول الكثير من المحاور التي طرحها عليه جمهوره وكان أبرزها حديثه عن أغنيته التي تنبأ فيها بالثورة السودانية وهي أغنية (ليس في الأمر عجب) موضحاً بأنه كتبها وقدمها باسم اتحاد الفنانين في عام 1985م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)