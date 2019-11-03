بالفيديو : فضيحة داوية بإحدى المدارس العالمية الخاصة بالخرطوم .. شاهد

انتشر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقع “فيس بوك” لمشاجرة داخل إحدى المدارس الخاصة العريقة والشهيرة بالخرطوم بحسب المصادر .
وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) قام أحد طلاب المدرسة العريقة بالخرطوم بتصوير تلميذ و تلميذة من الخلف ونشرها بموقع “انستجرام” فطلبت الفتاة من أصدقائها المساعدة ومسح صورها من الموقع فقرر مجموعه من الطلاب الذهاب للشاب الذي قام بالتصوير في منزله .
وفور وصولهم إلى منزل الشاب وجدو والده في انتظارهم , وجلس معهم في “مصطبه” الشارع على حد وصف المصدر وعندما سرد له الطلاب تفاصيل ما فعله ابنه قام بضرب أحدهم “كف” وأطلق الذخيرة على البقية فخاف الطلاب وهربو .
ولم تكتف أسرة الشاب بهذا فقط ليتفاجأ الطلاب بعد يومين من إطلاق النار بالشاب ووالده واخوته الثلاثة وهم يتهجمون على المدرسة وطلابها أثناء المحاضرة الليلية “النايت كلاس” بحسب المصدر .
الفيديو أثار غضب واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصفوه بالتصرف الهمجي وعدم احترام القوانين حيث علق أحد المتابعين : “لأسف دي سلبيات المدارس المختلطة” .
وأضاف آخر : “السؤال أين العالمية في هذه المدرسة من الأدب و التربية والسلوك بل حتى التحصيل الأكاديمي” .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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