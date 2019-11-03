ألمانيا تعلن عودة شركاتها إلى السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت ألمانيا الاتحادية، يوم الأحد، عودة شركاتها للعمل في السودان بعد حقبة من العزلة الدولية إبان حكم الرئيس المخلوع عمر البشير.

وقال السفير الألماني لدى الخرطوم، اولريش كلو كنر، لدى لقائه عضو مجلس السيادة الانتقالي، عائشة موسى، بعودة الشركات الألمانية العاملة في السودان، وفي مقدمتها العاملة في مجالات الكهرباء.

وأبدى كنر دعم بلاده لعملية السلام في السودان، وقال إن “مفاوضات السلام التي تجري في جوبا تختلف كثيراً من المفاوضات التي جرت العام الماضي في ظل النظام السابق” مضيفاً بأن “المفاوضات الحالية فرصة جيدة للتوصل لاتفاق سلام”.

بدورها، أكدت عائشة متانة العلاقات السودانية الألمانية و حرص السودان علي تعزيزها في المجالات كافة