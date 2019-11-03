محترف المريخ ماماني يقدم شكوى لاتحاد الكرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : استنجد محترف المريخ ماماني رحماني بصفحة الدوري الممتاز عبر أحد محرريها شاكيا الأوضاع السيئة التي يعيشها والإهمال الذي يعانيه موضحا أنه لا يملك حتى ما يشتري به طعاما بسبب عدم سداد مجلس الإدارة لمرتباته رغم سداد المجلس لمرتبات اللاعبين مؤكدا أنه يعاني إهمالا قاسيا ولا يرد رئيس النادي على مكالماته الهاتفية.

وتواصلت صفحة الدوري الممتاز عبر أحد مسئوليها مع كمال شداد رئيس اتحاد الكرة بالتأكيد على الشكوى ورفعها للجنة اللاعبين غير الهواة. المادة السابقة “ترامب” يُسهم في تصاعد أسعار العملات بالسودان المقالة القادمة ألمانيا تعلن عودة شركاتها إلى السودان

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