مجلس سوداكال والزوغان من الغربال.. بقلم مأمون ابو شيبة

الخليج 365:

* اعترى جماهير المريخ خوف وقلق إثر التصريحات التي أدلى بها عضو مجلس موظفي سوداكال هيثم الرشيد عن خطتهم لإعادة قيد مطلقي السراح من نجوم الفريق.

* صرح هيثم الرشيد بأنهم سيجلسون مع ثلاثة لاعبين فقط للتفاوض معهم حول تجديد عقوداتهم واللاعبون هم أمير كمال والتكت والتاج إبراهيم..

* ولم يذكر اسم محمد عبدالرحمن.. ولا ندري هل تم تجاهل الغربال لأنه خارج السودان.. أم لأن أمره متروك لرابطة المريخ في قطر التي تكفلت بعلاج اللاعب من إصابته الكبيرة.. أو إن المجلس لا يرغب في تجديد التعاقد مع الغربال..

* كابتن هيثم الرشيد لم يذكر شيئاً عن موقف المجلس من التجديد للغربال تاركاً كل التأويلات مفتوحة ومنها عدم الرغبة في التجديد للغربال وهذا ما يخيف ويقلق جماهير المريخ بشدة..

* إذا كان مجلس السوداكالاب لا يرغب في التجديد للغربال فعليه أن يوضح الأسباب..

* هل السبب هو الحوار الصحفي للاعب مع الأستاذ المخضرم هساي عندما ذكر اللاعب إنه كان جاهزاً للتجديد للمريخ خلال فترة التسجيلات الرئيسية الفائتة في شهر يوليو ولكن لم يتصل به أحد من الإدارة حول هذا الشأن..

* وأفاد اللاعب أيضاً بأنه وطوال الشهور التي قضاها في العلاج بقطر لم يتصل به أحد من الإدارة لمعرفة أحواله والإطمئنان على سير علاجه.. وبالتالي لا توجد اتصالات من المجلس للتفاكر حول تجديد عقده..

* وعندما علم سوداكال بإهمال الإدارة للغربال أثناء تواجده في فترة العلاج بقطر اتصل به واعتذر له وأفصح له عن رغبتهم في إعادة تسجيله.. ولكن لم يحدث أي تفاوض أو متابعة في هذا الشأن حتى موعد نهاية عقده بنهاية شهر اكتوبر المنصرم!!

* من هذا الحديث يفهم إن الغربال يشعر بعدم جدية المجلس في التجديد له.. ولا شك إن له عروض كثيرة وفي حال تأكيد عدم رغبة المريخ في التجديد له سيختار أحد العروض المقدمة له والتي لم يفصح عنها ولكنه أشار بأن وجهته الجديدة ربما تكون مفاجأة داوية..

* حديث الغربال هل أغضب المجلس ولهذا تقرر تجاهل إعادة تسجيله.. علماً إن حديث اللاعب كان صريحاً وفيه شفافية ولا توجد فيه أي إهانة أو إذلال للمجلس.. لأن المجلس يعلم إن التجديد للغربال سيتطلب مبلغاً كبيراً لا قدرة للمجلس الفلسان على توفيره.. فالغربال هو هداف العرب وكل الأندية العربية باتت تعرفه جيداً والكثير منها لديه الرغبة في التعاقد معه..

* على الرغم من التذرع بالزعل من حديث اللاعب لكن المجلس لا يستطيع الإعلان صراحة عن عدم الرغبة في التجديد للاعب خوفاً من مواجهة جماهير المريخ..

* ولا شك إن هناك في المجلس يتخذون ذريعة أخرى للهروب من إعادة الغربال على أساس إنه مصاب.. وحتى هؤلاء لا يستطيعون الافصاح عن رأيهم خوفاً من أن ينتقل الغربال لنادي جديد ويحقق نجاحاً كبيراً فتزدريهم جماهير المريخ وتصب عليهم لعناتها..

* الأهلة ندموا كثيراً على التفريط في الغربال بذريعة أنه مصاب و(فتى زجاجي) فاصيبوا في مقتل بعد النجاح الهائل للاعب مع المريخ وكان أقساها احرازه لهدفي الفوز للمريخ في شباك الهلال في المباراة الأفريقية.. ثم نيله لجائزة هداف العرب.

* وسبق أن ندم المريخاب بشدة للتفريط في النجم الصاروخي عبده الشيخ على أساس أنه مصاب فذهب اللاعب للهلال وشفى من الإصابة وهزم المريخ!!

* وأيضاً ندم المريخاب للتفريط في حمودة بشير الذي كان مصاباً فذهب للهلال وتعالج ولعب أحلى سنوات عمره مع الهلال والمنتخب الوطني!!

* النيجيري كلتشي الذي خطفه المريخ من الهلال لعب سنوات جميلة مع المريخ وهزم الهلال عدة مرات وبعد إصابته بالرباط الصليبي غاب عدة شهور للعلاج ثم عاد للمريخ وواصل نشاطه ولكن المدربين ظلوا يجلسونه على الدكة فتقاعس المجلس عن التجديد له ليذهب اللاعب لأهلي شندي وينال لقب هداف الدوري برقم خيالي قارب الأربعين هدفاً كما نال اللاعب لقب الهداف التاريخي للدوري الممتاز السوداني بفارق كبير عن فيصل العجب الذي كان يحتكر هذا اللقب.. مما أجبر المريخ على إعادة كلتشي وواصل وسجل العديد من الأهداف حتى لحظة ترجله لتقدم السن..

* نحذر المريخ من التفريط في الغربال.. فإذا كان مجلس الإدارة لا يملك القدرات المالية لإعادة قيد هداف العرب.. ينبغي أن يحدث حراك واسع لأقطاب المريخ في الداخل والخارج لإعادة قيد اللاعب قبل أن يندم الجميع على التفريط فيه.. وبعدها نتابع مساسل التباكي والتلاوم مثلما حدث في الهلال.