الهلال يخمد ثورة السوكرتا بخماسية نظيفة.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ ثنائئات الضي والسعلة وتالق الثعلب وسليم تحسم المباراة مبكرا

▪︎ عودة الشعلة لحساسية التسجيل تسعد جماهير الهلال

▪︎ الجميع بتأثر على إصابة السلطان سليم المتألق وعدم إكمال المباراة

▪︎ الهلال يقفز للصدارة ومطاردة قوية من الامل واهلي شندي

▪︎ الجهاز الفني للهلال يفتح ملف الفرسان قبل التوقف للمنتخب

▪︎ الهلال يفاجيء جماهيرة بشكوى سرية في هلال كادقلي

▪︎ مصير الشكوى تحسمه لجنة الاستئنافات بعد رفضها من قبل لجنة المسابقات

▪︎ جماهير الهلال تسعد بالتجديد للخماسي للشهرين وتنتظر يناير للحسم النهائي

▪︎ لجنة تسجيلات الهلال تطمئن على خطتها وتقول ما يثار مجرد اجتهادات ،،

▪︎ هلالية محمد الرشيد نجم وسط المريخ والمنتخب تقربه للهلال ،،

▪︎ الهلال يعطي الغربال فرصة جديدة ويتمناه في مجموعات الابطال ،،

▪︎ المريخ والخرطوم الوطني يكثفان التجهيزات لملحمة الثلاثاء ،،،

▪︎ حارس المريخ مهدد بالايقاف لأربع مباريات دورية ويغيب عن لقاء القمة ،

▪︎ سقوط برشلونة بالثلاثة بقيادة ميسي والريال لا يستفيد ويتعثر بالتعادل

—————————————————–

# قفز الهلال مجددا للصدارة في الممتاز بعد اكتساحه حي العرب بورتسودان بخماسية نظيفة على مدار الشوطين ، كان أبطالها الشعلة بهدفين والضي بهدفين وهدف للسلطان سليم ،،

وكان لنجم الوسط المتألق الثعلب دوره الكبير في الأهداف الثلاثة سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة

وكذلك كان لتالق اللاعب سليم دوره الكبير في الصناعة والتسجيل ، وتأثرت الجماهير كثيراً لإصابته بعد ارتطامه بالارضية خارج الملعب نتيجة دفع عنيف من مدافع العرب تجاهله حكم المباراة

وكان خروج سليم مصابا ونتمنى ان تكون خفيفه ، ولعب مكانه موفق صديق وواصل الهلال رحلة التألق والآلاف بعد ان حسم الشوط بثلاثية

الهدف الاول للضي من تمريرة سليم

الهدف الثاني السلطان سليم من تمريرة الثعلب

والهدف الثالث الشعلة من تمريرة الثعلب المحسنة من سليم

# في الشوط الثاني واصل الهلال تألقه ويستقبل الحارس يسن البديل بعد إصابة صداح ، الهدف الرابع للهلال من توقيع الشعلة وصناعة الضي

وبعده جاء الهدف الخامس من المتألق الضي مستفيدا من تمريرة موفق من وسط الملعب

وشارك بعد ذلك نزار بديلا للثعلب

وساد الهلال المباراة طولا وعرضا مع عرض افضل من المباريات السابقة ،،

فاجأ السوكرتا الجميع بمستواه وانهياره المبكر امام عنفوان الهلال

وكان حي العرب قد ثار وخطف ٥ نقاط في اخر ثلاث مباريات ابرزها نقطة من المريخ من معقله بامدرمان ثم نقطة من الشرطة القضارف وثلاثة نقاط من هلال الابيض في بورتسودان

بخسارته امس يتوقف حي العرب في ١١ نقطة

الهلال يقفز للصدارة مجددا برصيد ١٦ نقطة ومن خلفه الامل برصيد ١٥ نقطة ويلعب الامل اليوم في مواجهة هلال كادقلي بينما يعود الهلال ويواجه الفرسان اهلي الخرطوم بالأربعاء ، ثم ياتي ثالثا اهلي شندي برصيد ١٤ نقطة ،،،

_ المريخ البعيد عن فرق الصدارة وهو متأخر بمباراة يلعب بالثلاثاء ٥ نوفمبر في مواجهة الخرطوم الوطني الجريح والذي يريد لملمة صفوفه والعودة لسكة الانتصارات بعد التعاقد مع مدرب المريخ السابق المدرب المعروف ابراهومة صاحب ابرز النجاحات كمدرب مه هلال البيض قاده في الادغال والكونفدرالية وحقق معه افضل النتائج في تاريخه ،،

# بسبب تجميع لاعبي المنتخب سيتوقف الهلال والمريخ وأهلي شندي وهلال البيض والخرطوم الوطني عن اللعب بينما تتواصل مباريات الفرق الاخرى ،،،

ومن المنتظر ان تكون اول عودة لطرفي القمة مواجهتهما مع بعض الثالث والعشرين من نوفمبر والمباراة مهددة بالتاجيل لضيق زمن قيامها مع عودة نجوم القمة من جنوب افريقيا مع المنتخب وربما تؤجل ٤٨ ساعة ، والكل في انتظار القرار الحاسم من الاتحاد بخصوصها ،،

# من مفاجآت الممتاز فاجأ الهلال جماهيره والإعلام انه قدم شكوى بعد خسارته من هلال كادقلي في لاعبه أيزي ، ولم يحسم امر الشكوى بعد بعد ان رفضت من قبل بعد ان قدمها فريق حيدوب النهود ،والان تنظرها بالثلاثاء لجنة الاستئنافات وعلى ضوئها سيكون الموقف والوضع بالنسبة للهلال ،،

اذا قدر للهلال ان يظفر بهذه النقاط والتى يثق في تحقيقها الجانب الاداري والمدير العام للنادي المهندس عزالدين الحاج يقول انها متكاملة الأركان والمستندات ،فانها ستقفز بالهلال لتأمين الصدارة دون التأثر بنتائج الفرق الاخرى ،،خاصة مطارديه الامل وأهلي شندي ثم المريخ ،،

—————

لحن الختام

———–

# ارتاحت جماهير الهلال بعد خبر اتفاق الادارة مع الخماسي الذي يشمله فك التسجيل للاستمرار والمواصلة مع الهلال خلال الشهرين قبل انطلاقة التسجيلات بصورتها الرسمية

وكل الأمنيات ان يتم الاتفاق النهائي خلال هذه الفترة على التجديد في كشوفات الهلال لسنوات قادمة ،،

# وحول ما يثار بخصوص التسجيلات ومفاوضات او اتفاقات مع عدد من اللاعبين وما يثار في الاعلام او الميديا أكد عضو بارز في لجنة التسجيلات بانهم يسيرون حسب الخطة الموضوعة ، وهناك اتفاق على التسجيل بالخانات حسب الحوجة ، وانهم رصدوا عدد من اللاعبين وقادرين على حسمهم واقناعهم بعد ان يتم الاتفاق عليهم بصورة نهائية ، وهناك مفاضلات وهناك فرصة للبعض الاخر ليؤكد جدارته بارتداء شعار الهلال من خلال الجولات القادمة سواء للممتاز او المنتخب ، وقال بان كل ما يثار من اسماء في الصحف ما هو الا مجرد اجتهادات ،،،،

وقال انه ولسرية التسجيلات ان عدد من اللاعبين المرصودين لم يتم الاتصال بهم بعد سواء أكانوا مفكوكيين او مقيدين بفرقهم ،،

الأخبار تفيد بان حارس مريخ الفاشر ياسر بريمة كنا اشرنا له بالامس اصبح منافسا قويا على خيارات حراس المرمى ،ودخل محمد الرشيد نجم المريخ المفكوك ايضا على راس خيارات لاعبي المريخ المفكوكيين ليعوض الشغيل الذي يمكن ان يستمر لموسم واحد فقط ،وما يشجع الهلال هلالية اللاعب حسب مقربين له ،،،

وفي الأخبار ان خطة الهلال الاعتماد على لاعبين صغار السن ويمكن ان يقدموا لسنوات عدة وليس موسم او موسمين ، ولن يتعاقد الهلال مع اي لاعب تجاوز الثلاثين من عمره ،،،

بخصوص نجم المريخ مطلق السراح محمد عبدالرحمن فان القرار المتوقع إعطائه الفرصة مرة اخرى وتجاوز ما حدث سابقا في ظل الاحترافية الكروية واللعب بعد ان اثبت وجوده وأكد جديته ونضوجه فانه يمكن ان يفيد الهلال ويستثمر فيه الهلال

والهلال بحاجة للاعب جاهز قد يكون افضل من محترفي الغفلة والذين يكلفون الهلال كثيراً دون نتائج ،،

وفي الأخبار وما يشجع الهلال ان اللاعب بعد الشفاء يمكن ان يعود ويفيد الهلال في مجموعات الابطال بعد المباريات الثلاثة التى تسبق فترة التسجيلات خاصة وانه لم يشارك مع المريخ من خلال هذا الموسم في ابطال افريقيا ، والأمر طبعا يحتاج لتحقق اكثر وخروج المريخ من الدور التمهيدي للمتابعين لمباريات المريخ ،،،

# تعقد لجنة الانضباط اجتماعا مهما نهار غد الاثنين للنظر في الكثير من الأجندة والحالات وأبرزها احداث مباراة هلال كادقلي والاعتداء على الحكام ويتوقع ان تصدر قرارات توقيف في حقق الكثيرين من الإداريين والجماهير ،،

كما ستنظر اللجنة في حالة لاعب المريخ وحارسه منجد بعد طرده في مباراة الوادي نيالا عقب نهاية المباراة وتعديه على طاقم التحكيم لفظيا ، والقرار المتوقع في مثل هذه المباريات الإيقاف لست مباريات ولكن تسريبات تقول ان العقوبة لن تتجاوز اربع مباريات كان قد توقف من خلالها مباراتي الفاشر امام الهلال والمريخ ،ً،وبالتالي في هذه الحالة اذا نفذ القرار بهذا الوضع فان اول مباراتين للمريخ امام الخرطوم الوطني وبعده لقاء القمة امام الهلال ،،،

# أمن الكاف على استاد الخرطوم لاستقبال مباراة جنوب السودان وبوركينا فاسو في الجولة الثانية لمجموعات امم افريقيا الكان في ١٧ نوفمبر وكان منتخب الجنوب قد اختار السودان لإقامة مبارياته الافريقية بعد تأهله للمجموعات لأول مرة في تاريخه ،،

————–

الحالة

————-

# لفتة رائعة من جماهير الهلال وهي تفى بوعودها ووفائها لكابتن زغبير الذي رحل الى الدار الآخرة ، بعدد من اللوحات وعبارات العزاء والوفاء

وكانت لمسة الوفاء من لاعبي الهلال بعد التسجيل وهم يرفعون الفاتحة على روحه الطاهرة

وكذلك هداف الفريق الشعلة عبر الكتابة في الفانلة الداخلية

وكان الفريقان قد وقفا دقيقة حدادا على روح الفقيد قبل بداية المباراة ،،

# أوفت قمة الرجاء والوداد بكل المواعيد في ديربي المغرب وأبطال العرب من خلال مباراة الذهاب والتى انتهت تعادلية بهدف لكل ، ليتاجل الحسم لجولة الإياب القادمة في نفس الملعب وتعتبر مباراة الإياب كملعب للوداد والذي خرج بتعادل إيجابي خارج ملعبه ،

الوداد تقدم بهدف ولكنه لم يحافظ عليه في الشوط الثاني ليخطف فابريس هدف التعادل والذي اسعد جماهير الرجاء التى أشعلت الملعب ،،

افتقد الوداد في المباراة عدد من لاعبيه للإيقاف والإصابات وستكون مباراة الرد حاسمة لكلا الفريقين ،،

حظيت المباراة باهتمام كبير من قناة ابوظبي الناقلة والتى خصصت استوديوهات وبرامج عديدة للمباراة كما شرفها قادة الاتحاد العربي والأمين العام د رجا الله السلمي ومدير البطولة طلال ال الشيخ ،،

أدار المباراة حكم الامارات المونديالي محمد عبدالله وكان في المواعيد ،،،

تتواصل مباريات البطولة ويحل الترجي اليوم ضيفاعلى أولمبيك أسفي المغربي ، ويلعب المحرق البحريني في مواجهة الاتحاد السكندري ،،

# سقوط جديد لبرشلونة في وجود ميسي وبالثلاثة والمشكلة الريال لا يستفيد ويواصل النزيف على ملعبه بالتعادل..