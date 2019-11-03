السعودية التي يريدها تركي آل الشيخ .. شابان يمارسان الشذوذ علناً في سيارة!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو قالوا إنّه من السعودية لشابين يمارسان الشذوذ، ما أثار ضجةً واسعة .

ويظهر في الفيديو مركبة “تويوتا شاص”، فيما كان شابان يقفان في حوضها بوضع مخل بالآداب، وهما يقومان باحتضان بعضهما البعض بطريقةٍ اعتبرها النشطاء فاضحة.

وأشار النشطاء إلى طفلاً صغيراً كان بداخل السيارة.لافتين إلى أنّ السيارة كانت تمرّ في شارع الملك فيصل في العاصمة الرياض.

ووصف المغرّدون فعل الشابين بأنه يندرج ضمن أفعال “اللواط”.حسب رأيهم المادة السابقة عرمان: على الحركة الاسلامية ان تتصالح مع شعبها…. المقالة القادمة وزير الشؤون الدينية….أرفض التطبيع مع إسرائيل ودعوتُ يهود السودان فقط للعودة

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