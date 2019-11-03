عرمان: على الحركة الاسلامية ان تتصالح مع شعبها….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال ياسر عرمان القيادي بالحركة الشعبية قطاع الشمال (إذا كانت الثورة الحالية شركة مساهمة، عامة فإن جون قرنق دي مبيور يظل من أكبر المساهمين فيها).

وأوضح عرمان في مقال له بصحيفة الصيحة الصادرة صباح اليوم، أن على الحركة الإسلامية أن تبحث عن نفسها قبل السلطة،

وأن تتصالَح مع شعبها وأن تحاسب نفسها قبل أن يُحاسبها الآخرون، وأن تلوم نفسها قبل لوم الآخرين، وأضاف: عليها الاتجاه إلى طريق جديد بالقبول بالآخر، وبالديمقراطية نصيراً وبالشعب وكيلاً، وقال إننا نتحاور مع من يفكر من الإسلاميين بعقله وليس من يفكر بجيبه ويتّكئ على بندقّيته.

وشكّك عرمان في دعم المجتمع الدولي لميزانية 2020 بحسب ما أورده وزير المالية د. إبراهيم البدوي، وقال عرمان إن عابري الطرقات من أمثالنا سيشكّون في جدية أصدقاء السودان في دفع فاتورة الحساب في المطعم الذي يؤمّه الشعب.