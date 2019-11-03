حكومة “الوفاق” تعلن صد هجوم عنيف لقوات حفتر جنوب طرابلس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، الأحد، صد هجوم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمحوري الخلة والنهر، جنوب العاصمة طرابلس، ليلة السبت.

وقال المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، إن قوات الوفاق، أجبرت “المليشيات الغادرة المسنودة بالمرتزقة والطيران الإماراتي، المسير على التراجع بعد محاولتها التسلل البارحة في محوري الخلة والنهر”.

وأشار إلى أن قواتهم دمّرت 5 آليات مسلحة ودبابة، وقبضت على 7 عناصر من مليشيات حفتر الهاربة بعد محاولة التسلل الفاشلة.

وفي السياق ذاته، أعاد الهدوء إلى منطقة صلاح الدين، جنوب طرابلس بعدما شهدت في ساعة متأخرة من السبت، اشتباكات عنيفة بالقرب من الإشارة الضوئية، والمعروفة بسيمافرو البل، والفاصلة بين صلاح الدين والخلة.

عربي21