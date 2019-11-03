مجلس الوزراء يعقد اجتماعاً استثنائياً خارج مقره…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عقد مجلس الوزراء، اجتماعاً استثنائياً في إحدى ضواحي الخرطوم خارج مقره، استمر يومي الجمعة والسبت برئاسة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، تداول عدداً كبيراً من القضايا والموضوعات المُتعلِّقة بالجهاز التنفيذي والعلاقة بين الوزارات والتحديات التي تُواجهها، بجانب القضايا التي تهم السودان على المُستويين الإقليمي والدولي.

وأجرى المجلس خلال الاجتماع، تقييماً لأداء الحكومة الانتقالية لفترة الشهرين الماضيين، وخلص المجلس إلى عددٍ من القرارات والمُوجِّهات لتذليل العقبات وتجاوُز التحديات الماثلة والمُتوقّعة، وناقش المجلس خلال الاجتماع الخُطط والمشاريع المُدرجة في برنامج الحكومة الانتقالية للفترة المُقبلة. المادة السابقة لجان المقاومة التي نريد.. بقلم جعفر باعو المقالة القادمة حكومة “الوفاق” تعلن صد هجوم عنيف لقوات حفتر جنوب طرابلس

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