تشابه سيناريوهات.. بقلم الفاتح جبرا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أحد السيناريوهات التي كتبها العبدلله قبل حوالي عشر سنوات والتي عبرت عن الوضع الحاصل آنذاك (والكضب بإسم الدين) ، سيناريو بعنوان (عمران الغمران) لعل الكثير من القراء يذكرونه ، وقصته تقول بإختصار بأن (عمران) أحد الشباب الذين قرر بهم وتم إرسالهم للقتال في أحراش الجنوب (جهاد وكده) وفي إحدى المعارك الشرسة التي خاضها (عمران) تمت إصابته بطلق ناري استقر في قاع الجمجمة فتم إجلاؤه من ساحة المعركة بإحدى المروحيات إلى الخرطوم وهو فى حالة خطرة بين الحياة والموت ، ثم بعد أن عجز الأطباء في الخرطوم عن علاجه أوصوا بسفره إلى ألمانيا للعلاج وهنالك تم إستخراج المقذوف بنجاح إلا أن عمران دخل في غيبوبة طويلة إستمرت لسنوات قبل أن تحدث المعجزة و(يفرفر) ويعود إلى وعيه حيث تمت إعادته إلى السودان ليكمل بقية العلاج وما أن وصل وهو على سرير المرض حتى سأل ذويه :

– أنا ليا كم يوم يا جماعة (غمران)؟؟

تفاجأ أفراد الأسرة والذين كانوا يحيطون بعمران بهذا السؤال الذي لم يكن قد وضعوا له إجابة وأخيراً أخبروه بأنه في العام 2010 (بينما كانت إصابته في العام 1992) .

وبين أسئلة عمران عن (المشروع) الحضاري المزعوم الذي تركه في 1992 وبين (ما حدس) عند عودة الوعي إليه في 2010 تكمن المفارقة وتشتد (السخرية) خاصة وأن عمران قد سأل عن (الشيخ) فقيل له أنه ( في السجن) وعن الحرب والجهاد وهل تم ضم (الجنوب) لديار الإسلام ؟ فقيل له أن الجنوب (قد إنفصل) !!

تخيل العبدلله هذا (السيناريو) وهذه الاغماءة التي حدثت لعمران لو أنها حدثت لأحد أبطالنا ثوار ديسمبر المجيده (حسان) الذين أصيبوا بعد مجزرة القيادة فلابد أنه حينما يفيق سوف يسأل أسئلة من نوع :

• الناس الكتلو الثوار قبضوهم وإتحاكمو؟

• والله يا حسان لسه (مش لسه يورونا هم منو؟) … غايتو عملو ليهم لجنة تحقيق !

• والكيزان الفاسدين ديل قبضوهم ؟

• 23

• تلاتة وعشرين سنة سجن لي كل واحد؟

• سجن شنو يا حسان … المقبوضين كووولهم عددهم 23 !

• البلد الكووولها كيزان حرامية ديك مشوا وين؟

• والله يا حسان ده الحاصل

• طيب وين ناس نافع والجاز وهارون و…

• نافع أهلو قبال يومين عملو مظاهرة قدام سجن كوبر قالو برئ يفكوهو .. والجاز قال كل الطلع بيهو من (المولد ده) تراكتور قديم … وهارون قال طلع بي موتر صحراوي !

• والدعم السريع ما ضموهو للقوات المسلحة؟

• الدعم يا حسان بجهز روحو للإنتخابات

• يعني شنو؟

• يعني وكت البندقية ما جابت نتيجة عاوز يشوف الصناديق !

• وعلماء السودان لي هسه ما طلعوا بيان أدانو الكتل والمجزرة؟

• والله يا حسان يطرشنا ..

• والبت الطلعت البندقية من (شنطتا) لقوها؟

• بت شنو يا حسان .. قووش ذااتو ما لاقنو !

• وبتاع كتائب الظل التي تعرفونها؟

• لسه من مستشفى لى مستشفى !

• والأموال والحاجات النهبوها الكيزان حصل فيها شنو؟

• يا حسان إنتا لسه عيان خليك من الكلام ده لمن تبقى كويس

• لا .. لازم توروني.

• لسه يا عمران .. مافي ولا زول إتقبض ولا زول إتحاكم ..

• والحزب اللاوطني ما حليتوهو ؟

• نحل شنو .. قاعدين يعملو في مؤتمرات عديل كده في الهواء الطلق !

• وكتبة النظام ؟

• لسه قاعدين يكتبو ويشتمو عااادي

• وسفراء النظام ؟

• والله مرة يقولو (فنشوهم) ومرة يقولو لسه قاعدين وما عارفين الحاصل شنووو؟

• والمليشيات .. ناس الأمن الطلابي .. والأمن الشعبي والشنو ما عارف … حليتوهم؟

• يا حسان يحلنا الحلا بلة …

• والمخلوع ما وديتوهو لاهاي !

وهنا صمت الجميع خوفاً على حياة (حسان) فلو أن أحدهم أخبره بأن المخلوع يواجه تهمة التعامل في النقد الأجنبي لأغمي عليه من جديد وربما أصيب بسكتة دماغية !

كسرة :

غريبة حسان ما سأل عن (لصوص) خط هيثرو !

كسرات ثابتة :

• أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنووو؟

• أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنو (و)؟

• أخبار ملف هيثرو شنووووو؟ فليستعد اللصوص