التحالف الديمقراطي للمُحامين يرفض تشكيل لجنة التحقيق في مفقودي القيادة العامة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت لجنة مناصرة الضحايا واسترداد الحقوق بالتحالف الديمقراطي للمحامين عن رفضها لتشكيل لجنة التحقيق في قضية مفقودي اعتصام القيادة العامة، التي كوَّنها النائب العام السابق (المكلف).

يُذكَر أن اللجنة تم تشكيلها من ممثلي الشرطة ونقابة المحامين ولجنة مكافحة العنف ضد المرأة ووكلاء نيابة.

وطبقاً لبيان صادر عن التحالف اعتبر أن الجهات المكونة للجنة لن تحقق المرجو من تشكيلها. وقالت اللجنة: “لا نرى مبرراً لاستمرارها وإعلانها عن نفسها لاستباق أعمال لجنة التحقيق الوطنية المستقلة التي تم تشكيلها مؤخراً بواسطة النائب العام والمنصوص عليها في الوثيقة الدستورية”، وأشار إلى أن “قضية المفقودين من صميم اختصاص ومهام لجنة التحقيق المستقلة”. ووصفت اللجنة الخطوة بأنها محاولة من لجنة نقابة المؤتمر الوطني لاختطاف التحقيق والمضي به إلى المجهول وطمس الحقائق وتبديدها، وطالبت النائب العام بإلغاء اللجنة، وإيكال أمر قضية المفقودين للجنة الوطنية المستقلة.