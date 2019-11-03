وزير الأوقاف:دعونا اليهود إلى العودة

التاريخ: 03-نوفمبر-2019
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، نصر الدين مفرح، أنه وجه دعوات إلى اليهود السودانيين، الذين أجبروا على ترك بلادهم، للعودة اليها، والمشاركة في إعمارها.
وقال مفرح في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن ضغوطاً كبيرة خاصة في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري (1969 – 1985)، إلى جانب الكبت الذي مورس عليهم والتسلط آنذاك من الحكومات العسكرية… أدت إلى هجرتهم «ونحن في إطار الدولة المدنية الجديدة ومع هذه الثورة المجيدة التي أكدت أن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات… قدمت الدعوة لكل السودانيين في الخارج بمن فيهم اليهود الذين يحملون جنسية هذه البلاد بأن يعودوا للعيش في السودان مثلهم مثل أي سوداني يحمل جنسية هذه الدولة».
وبالنسبة للمسيحيين، أكد مفرح أنه «لا يمكن وصفهم بالأقلية وهم سودانيون وديانتهم سماوية لها قيمها وعقائدها، وقال إن المسيحيين واجهوا اضطهاداً وممارسات سيئة جداً في عهد النظام السابق الذي صادر ممتلكاتهم وأراضيهم»، مؤكداً أن للمسيحيين وكل أصحاب المعتقدات الأخرى والأديان كامل الحرية في ممارسة شعائرهم دون أي حجر وأن ممتلكاتهم ستعود إليهم.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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