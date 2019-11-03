مصرع (4) أشخاص اختناقاً داخل بئر

التاريخ: 03-نوفمبر-2019 فى : حوادث لقى (4) شبان مصرعهم اختناقاً داخل بئر بإحدى قرى جنوب الجزيرة التابعة لمنطقة بركات، وبحسب الواقعة فإن المتوفين بينهم شقيقان، كانوا يقومون بإصلاح عطب بطلمبة مياه داخل بئر، استجد الاثنان بالآخرين بعد أن عجزا عن التنفس، فنزل البقية لإنقاذهما، إلا أنهم اختنقوا وتوفوا جميعاً بعد فشل الأهالي في إسعافهم، وفارقوا الحياة نتيجة فقدان الأوكسجين، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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