أزمة خبز حادة تضرب الجزيرة

تشهد ولاية الجزيرة وحاضرتها مدني أزمة خبز حادة، وأغلق غالبية أصحاب المخابز أبوابها لانعدام الدقيق، فيما شهدت مخابز اسطفافاً وازدحاماً كبيراً من قبل المواطنين، وانتقد مواطنو الجزيرة حكومة الجزيرة وطالبوها بتوفير الخبز وتقصي أسباب الأزمة، ويسير المواطنون اليوم مسيرة جماهيرية تطالب بإقالة الوالي، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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