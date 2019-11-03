“التغيير” تشارك في جولة التفاوض المقبلة بـ”جوبا”

قالت “قوى الحرية والتغيير” أنها ستشارك ضمن وفد التفاوض في الجولة القادمة بالعاصمة جوبا، في وقت كشفت فيه عن تفاهمات مشتركة حول ملف السلام خلال اجتماعهم مع مجلسي السيادة والوزراء الذي عقد مؤخراً.

وقال القيادي بالحرية والتغيير إبراهيم الشيخ بحسب صحيفة آخر لحظة، إن الاجتماع أمن على التنسيق المشترك بين السلطة الانتقالية وقوى الحرية للوصول لتوافق حول توحيد الصف الوطني نحو تحقيق السلام الشامل بالبلاد.

Advertisements

وفي ذات السياق قال العضو بـ”قوى الحرية والتغيير” علي السنهوري إن قيادات المجلس المركزي للحرية توافقوا على المشاركة في جولات التفاوض المقبلة، مؤكداً مواصلة اجتماعاتهم مع مجلس السيادة والوزراء خلال الأيام القادمة لمعالجة كافة القضايا، خاصة الوضع الاقتصادي وملف السلام باعتباره أولوية في المرحلة الحالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)