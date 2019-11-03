التغيير: تشكيل التشريعي في موعده

أكد الناطق الرسمي باسم قوى إعلان الحرية والتغيير وجدي صالح، على تشكيل المجلس التشريعي في موعده المضروب والمحدد بحسب الوثيقة الدستورية التي تنص على تشكيله بعد (3) أشهر من التوقيع على الوثيقة الدستورية.

وقال صالح تم التوافق بين مكوننات الحرية والتغيير والحركات المسلحة على أهمية تشكيل التشريعي في موعده، باعتباره الجهاز المنوط به سن التشريعات ومراقبة أداء الحكومة.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة، سبق أن طالبت الحركات المسلحة بتأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين ولاة الولايات كواحد من الشروط للتفاوض مع الحكومة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)