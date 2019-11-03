النور طه باشري يوضح حقيقة شكوى السوكرتا في الهلال

التاريخ: 03-نوفمبر-2019 فى : رياضة Advertisements نفى النور طه باشري الأمين لعام لمجلس إدارة نادي حي العرب بورتسودان تقديم ناديه لشكوى في مشاركة لاعبي الهلال عبد اللطيف بوي والسموأل ميرغني، مبيناً أن حديث رئيس اتحاد الكرة واضح ولا يحتاج لاجتهادات وأكد أن الاتحاد عقد اجتماعا بالأندية بشأن اللاعبين الذين انتهت فترة قيدهم مع أنديتهم، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي منح الاتحادات الوطنية حق التعديل في بعض اللوائح التي تحكم نشاطها ونوه إلى أن الاتحاد وجه الأندية بمنح اللاعبين مرتبات الأشهر التي تسبق فترة التسجيلات. الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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