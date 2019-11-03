عرمان: الحركة الإسلامية عليها أن تتصالح مع شعبها وتحاسب نفسها

قال ياسر عرمان القيادي بالحركة الشعبية قطاع الشمال (إذا كانت الثورة الحالية شركة مساهمة، عامة فإن جون قرنق دي مبيور يظل من أكبر المساهمين فيها).

وأوضح عرمان لمصادر، أن على الحركة الإسلامية أن تبحث عن نفسها قبل السلطة، وأن تتصالح مع شعبها وأن تحاسب نفسها قبل أن يُحاسبها الآخرون، وأن تلوم نفسها قبل لوم الآخرين، وأضاف: عليها الاتجاه إلى طريق جديد بالقبول بالآخر، وبالديمقراطية نصيراً وبالشعب وكيلاً.

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وقال عرمان بحسب صحيفة الصيحة، إننا نتحاور مع من يفكر من الإسلاميين بعقله وليس من يفكر بجيبه ويتكئ على بندقيته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)