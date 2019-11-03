شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اطمأنت الأستاذة عائشة موسى السعيد عضو مجلس السيادة الانتقالي على الخطوات التي اتخذتها ولاية الخرطوم لمعالجة أزمة المواصلات.

وأعلنت عضو السيادي في تعميم صحفي عقب الاتصال الهاتفي الذي أجرته اليوم مع والي الخرطوم المكلف الفريق ركن أحمد عابدون حماد أن الولاية وضعت ترتيباتها لإصلاح ما يقارب ثلاثمائة باص ستعمل خلال ساعات الذروة في الخطوط الرئيسية حسب خارطة أقسام المرور بجانب وصول مائة وخمسين باصا من المملكة العربية السعودية ومائتين وأربعين من قطر.

وأشارت إلى ترتيبات الولاية لضبط استخدام الوقود ومنع تسربه باستخدام نظام البطاقة الذكية. المادة السابقة حمدوك يعلن عدم رغبته في إفتتاح بعض المشاريع بالفاشر… المقالة القادمة اللواء عبد الغفار الشريف يختار الإمارات مستقرا له….

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عضو السيادي عائشة موسى تطمئن على ترتيبات معالجة المواصلات بالخرطوم…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.