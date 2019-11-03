شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف السكرتير الصحفي لرئيس مجلس الوزراء البراق الندير عن تعديل طفيف في برنامج زيارة حمدوك للفاشر وذلك بسبب إعلان الأخير عدم رغبته في افتتاح بعض المشاريع، وقال انه لا يوجد مبرر لهذا الأمر وقطع حمدوك بعدم جدوى مثل هذه الأمور فهي مضيعة للوقت.

ويزور حمدوك حاضرة ولاية شمال دارفور غدا الاثنين للوقوف على الأوضاع هناك.

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كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك يعلن عدم رغبته في إفتتاح بعض المشاريع بالفاشر… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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