الشيخ علي بيتاي يصل كسلا اليوم قادما من الإمارات….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يُنتظر أن يصل الشيخ سليمان علي بيتاي إلى ولاية كسلا اليوم، قادماً من دولة الإمارات، وسط استقبالات رسمية وشعبية. وسيخاطب بيتاي بميدان الحرية بكسلا حشوداً جماهيرية، ووصل الآلاف من المحليات إلى مدينة كسلا للمشاركة في اللقاء.

وقال رئيس اللجنة العليا للاستقبال محمد طاهر أحمد حسين لـ(السوداني)، إن الحشد الشعبي ليس لأغراض سياسية، وإنما للتعبير عن فرحة أتباع ومريدي الشيخ سليمان بيتاي بعودته من رحلته الخارجية، وأكد أن الشيخ سليمان لإرسال رسائل سياسية من خلال إبراز نفوذه وقوته الشعبية لأن مكانته محفوظة لدى الجميع. المادة السابقة الخارجية السودانية تتراجع عن سحب سفيرها بلندن… المقالة القادمة حمدوك يعلن عدم رغبته في إفتتاح بعض المشاريع بالفاشر…

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