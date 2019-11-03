الخارجية السودانية تتراجع عن سحب سفيرها بلندن…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علمت (السوداني) أن وزارة الخارجية تراجعت عن سحب سفيرها في لندن السفير محمد عبد الله. وأنهت الوزارة في وقت سابق عمل عبد الله في لندن بعد نحو أسبوع من تقديم أوراق اعتماده لدى ملكة بريطانيا؛ وسمته الوزارة مدير عام الإدارة الأوروبية والأمريكية.

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