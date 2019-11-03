شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت مصادر صحفية ﺃﻥّ ﺍﻟﺴُﻠﻄﺎﺕ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤُﺘﻬﻢ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻹﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﺻﺪﻳﻖ ﺳﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻣِﻦ ﺍﻁـﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻪ ﺑﻤﻌﻴﺔ 7 ضباط اخرين .

ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻗﺪ ﺃﻣـﺮﺕ ﺑﺈﻁﻼﻕ سراح 7 ضباط يتبعون للقوات ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﺗﻢ ﺍﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺍﻟﻲ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﻣﺘﻬﻢ ﺃﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ .ﻭﺃﻣـﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ، ﺑﺸﻄﺐ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻭﻧﻪ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ، ﻛﻤﺎﻭﺟﻪ ﺑﺈﻁﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻬﻢ ﻓﻮﺭًﺍ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺃﺧﺮﻯ .

ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺍﻹجرﺍءﺍﺕ ﻓـﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺑﻘﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺨﻄﺮ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺗﺪﻭﻳﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺧﻄﺎﺭ. المادة السابقة عناوين الصجف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الأحد 3 نوفمبر 2019م المقالة القادمة الشعبي: لن نكرر الإنقلاب الذي جاء به الترابي….

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كانت هذه تفاصيل خبر إعتقال قائد المحاولة الإنقلابية بعد يوم واحد من إطلاق سراحه… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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