عناوين الصجف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الأحد 3 نوفمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الصيّحة

معارك عنيفة بجنوب كردفان بين النوبة والحوازمة

عرمان: الحركة الإسلامية يجب أنّ تتصالح مع شعبها وتحاسب نفسها

“لجان الدروشاب” تغيّر اسم مستشفى”الشهيد علي عبد الفتاح” وتطرد المدير

قمّة مرتقبة بين البرهان وسلفا وموسيفيني

الجريدة

وفاة 3تجار بسوق أبو زيد بسبب توصيلات كهرباء عشوائية

البعث يحذّر من رفع الدعم عن السلع وتعويم سعر الصرف

محكمة المخلوع تحذّر أجهزة الإعلام من التناول الضار للقضية

الشعبي: لن نكرّر إنقلاب الترابي مرة أخرى

السلطات تعيد اعتقال ضابط متهم بمحاولة انقلابية

الأهرام اليوم

مطالبة بإعادة فتح ملف اغتيال ناشر الوفاق محمد طه محمد أحمد

قرقاش: إتهامات الشيوعي للسعودية بالتآمر على الثورة مؤسف وتنطلق من مفاهيم أيدلوجية قديمة

الشيوعي يتهم الأمارات بالتآمر على الثورة

قوى الحرية والتغيير تشارك في جولة التفاوض القادمة بجوبا

محكمة البشير تخاطب المجلس السيادي لرفع الحصانة عن المراجع العام

مجلس الوزراء يعقد اجتماعاً استثنائياً بضواحي الخرطوم

الرأي العام

غازي: على الإسلاميين إعادة النظر في علاقتهم مع اليسار

محكمة البشير تطلب رفع الحصانة عن المراجع العام

واشنطن: السودان سيبقى في لائحة الإرهاب حتى يستوفي شروط الإزالة

مجلس الوزراء يُوجِّه بإحياء ذكرى ثورة ديسمبر

التيار

الخرطوم تتجه لتسليم إرهابيين ودواعش لبلدانهم

القوات المسلحة تنفي مقتل 4 آلاف جندي سوداني باليمن

المراقبون الجويّون يهددون بتعطيل حركة الملاحة الجوية

الشيوعي: اتصالات مشبوهة لجر الثورة لـ”هبوط ناعم”

جعفر خضر للتيار: والي القضارف يشكّل حماية للممسكين بالمفاصل

لقاء بين لجنة المعلمين وتمهيدية استعادة نقابة الصحفيين

أخبار اليوم

القوات المسلحة تنفي مقتل 4 آلاف جندي باليمن.

«أخبار اليوم» تنشر تفاصيل الندوة المثيرة للشيوعي بأم درمان.

محكمة البشير تطالب المجلس السيادي برفع حصانة المراجع العام.

اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء بإحدى ضواحي الخرطوم يخرج بقرارات مهمة .

حزب البعث القومي يطالب بحلول حقيقية لأزمة الاقتصاد الوطني .

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الوطن

محكمة المخلوع تطالب السيادي برفع حصانة المراجع العام

مدني: أبعدنا رموز الإنقاذ من وزارة التجارة

مصادر: السودان يعتزم تسليم متهمين غلى دولهم

تحليل سياسي: تسليم المخلوع للجنائية الدولية من الأولويات

إجتماع استثنائي لمجلس الوزراء في ضواحي الخرطوم

تدني ايرادات ولاية الخرطوم بسبب المتحصلين

مجلس الوزراء يوجه بإحياء ذكري ثورة ديسمبر

الانتباهة

الإمارات تنتقد اتهام الشيوعي لأبوظبي والرياض

مدير مستشفى يدير ديوان زكاة ولائيًا

وفد من الكونغرس يزور الخرطوم

سلفاكير: مشار غير متحمّس لتكوين الحكومة الانتقالية

شركات مجهولة تشتري الذهب من الأسواق

الهلال يمطر شباك حي العرب بورتسودان بخماسية وينفرد بصدارة الممتاز

مرسون مرتقب بإعادة صلاحيات لوزارة الصناعة

قطر تتبرّع بـ”250″ بصًا لحل أزمة المواصلات

دفاع المعزول يطلب حماية البشير من الإعلام الضار

السوداني

اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لتقييم الأداء

أبو ظبي تستنكر اتهامات الشيوعي للإمارات

محكمة البشير تخاطب السيادي لرفع حصانة المراجع العام ومقاضاته

وزيرة الخارجية للسوداني: قرار ترمب روتيني ولم يزعجنا

دبلوماسي أمريكي سابق: مراكز القوى بواشنطن تميل نحو إزالة السودان من قائمة الإرهاب

الجيش يكذّب مقتل”4″ آلاف جندي باليمن

آخر لحظة

إعفاء مسؤول رفيع بالقصر وإخضاع الوزراء لدورات تدريبية

قاضي محكمة البشير لـ(الإعلام): (ماتخلونا نشتغل تحت التربيزة)

وزير إمارتي يهاجم الحزب (الشيوعي)

الحكومة: سجلات استيراد وتصدير بأسماء أطفال

(آخرلحظة) تكشف تفاصيل الاجتماع الاستثنائي للوزراء

قمة ثلاثية تجمع البرهان وسلفا وموسفيني

اليوم التالي

هيئة الدفاع تطالب بحماية الرئيس المخلوع وتصف الإعلام بالعدو

مرسوم وزاري يعيد لوزارة الصناعة والتجارة صلاحيات جردها منها النظام البائد

قمة بين البرهان وسلفاكير وموسفيني لبحث السلام في جنوب السودان

مجلس الوزراء يوجه بإحياء ذكري ثورة ديسمب