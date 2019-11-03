شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اتهم لاعب المريخ والمنتخب الوطني الاول سيف تيري ما اسماه ببعض الشخصيات التي تسعي لتدميره وقال لكن ذلك لن يحدث لان تجمع المهنيين يدعمه واضاف المخطط الخطير ينفذه البعض لتدمير موهبتي وتحطيمها ومنعي من ممارسة كرة القدم وقال في حديثه للزعيم ثقتي كبيرة في جماهير المريخ ومجتمع الرياضة وختم بقوله انا مظلوم.

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كانت هذه تفاصيل خبر سيف تيري: هناك من يخطط لتدمير موهبتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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