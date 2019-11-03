تعرّف على شرط بشة الصغير للتجديد للهلال الذي أغضب الكاردينال

الخليج 365 : أبدى محمد مختار (بشه الصغير) لاعب وسط الهلال رغبته في البقاء مع الهلال وتجديد عقده مع النادي لفترة قادمة، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته معه لجنة التسجيلات أمس ووقع بعده إقرار بالمواصله،حتي انتهاء الموسم ، لكنه وضع شرطاً وحيداً لتجديد عقده حسب ما علم (الموقع) وهو استلام متأخراته طرف النادي والبالغة 500 ألف جنيه سوداني وأنه لن يدخل في اي تفاوض قبل استلام مستحقاته القديمة.

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