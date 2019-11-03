إستلم تذاكر السفر صباح اليوم.. قائد الهلال يتعاقد مع نادي الميسمير القطري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد مصدر عالي الثقة صباح اليوم الأحد أن كابتن الهلال وقائده عبد اللطيف بويا اقترب من التعاقد مع فريق الميسمير القطري خلال الأيام القادمة وكشف ذات المصدر ل (سودانا فوق) ان اللاعب تسلم بالأمس تذاكر سفره وتفاصيل عقده وانه أبلغ رئيس الهلال أشرف الكاردينال بذلك.

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