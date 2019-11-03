بلاتينيوم الزيمبابوي يطلب من الهلال المعاملة بالمثل

الخليج 365 :

أرسل نادي بلاتينيوم الزيمبابوي خطاباً رسمياً إلى نادي الهلال، عن طريق اتحاد كرة القدم السوداني، يعبر فيه عن رغبته في المعاملة بالمثل بين الناديين. ويحل بلاتينيوم ضيفاً على الهلال في الخرطوم يوم 29 نوفمبر الجاري في مستهل مجموعات أبطال أفريقيا.

وتحدث نادي بلاتينيوم في خطابه عن حجم البعثة للناديين، إلى جانب السؤال عن كيفية الحصول على تأشيرات الدخول، ويتوقع أن يرد الهلال خلال أسبوع على مطالب النادي الزيمبابوي.

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وسيواجه الهلال السوداني فريق بلاتينيوم الزيمبابوي يوم 29 نوفمبر، بملعب الجوهرة الزرقاء في مدينة أمدرمان، وهي المباراة الأولى للهلال بالمجموعة الثانية.

وفي المقابل، فإن الفريق الزيمبابوي سيستضيف الهلال نهاية الأسبوع الثالث من فبراير 2020.

ويذكر أن قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019-2020، أوقعت الهلال وبلاتينيوم إلى جانب كل من الأهلي المصري والنجم الساحلي.