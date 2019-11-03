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الهلال يعلن نتائج فحوصات سليم محمد

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شهاب محمد - الخرطوم - الهلال

الخليج 365 :

كشفت الفحوصات الطبية التي أخضع لها لاعب الهلال سليم محمد سلامته، بعدما تعرّض إلى إصابةٍ في المباراة التي خاضها فريقه أمام حي العرب بورتسودان في بطولة الدوري الممتاز.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، فإنّ سليم محمد شارك في التدريب الذي أداه الفريق بملعبه بـ”الجوهرة الزرقاء” في إطار التحضيرات لمباراة الأهلي الخرطوم.

وكان الهلال قد تفوّق على حي العرب بورتسودان بخمسة أهداف دون مقابل، ليتصدّر منافسة الدوري الممتاز برصيد”16″ نقطة.

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