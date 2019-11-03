اللواء عبد الغفار الشريف يختار الإمارات مستقرا له….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد مصدر مطلع أن مدير الأمن السياسي السابق اللواء (م) عبد الغفار الشريف اختار دولة الإمارات العربية مستقراً له. وقال المصدر إن الشريف يوجد بالإمارات منذ أكثر من شهر. وذكر المصدر أن الشريف وصل للإمارات والإقامة بها بترتيب من مدير مكاتب الرئيس السابق البشير الفريق طه عثمان.

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