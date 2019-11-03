والي الخرطوم: أزمة المواصلات ستحل قريباً

التاريخ: 03-نوفمبر-2019
أكدت حكومة ولاية الخرطوم اكتمال وصول جميع البصات القادمة من الخارج لحل أزمة المواصلات قبل نهاية العام الجاري، في وقت كشفت فيه عن دعمها لميزانيتي الصحة والتعليم خلال موازنة العام (2020م).
وقال والي الولاية الفريق ركن أحمد عابدون حماد بحسب صحيفة السوداني، إن أزمة المواصلات ستُحل في القريب العاجل، مشيراً إلى أن الولاية وضعت عدداً من الحلول لمعالجة الأزمة منها تأهيل أكثر من (400) بص وعودتها للخدمة مرةً أخرى، كاشفاً عن وصول (50) بصاً لميناء سواكن من جملة (150) بصاً قادمة من السعودية، بجانب (240) بصاً قادمة من قطر لمعالجة أزمة المواصلات.
وأكد الوالي أن تدشين مشروع القطار المحلي للمساهمة في حل مشكلة المواصلات سيتم قبل نهاية العام الجاري، مبيناً أن عمل القطار المحلي سيتم عبر مسارين: الأول “شمال بحري والكدرو حتى الرويان”، والآخر الخط الجنوبي يمتد من “الخرطوم الشجرة حتى مدينة سوبا”، كاشفاً عن تأهيل خط الخرطوم الشجرة وصولاً إلى منطقة جبل أولياء.
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