بدء التقديم لسلة البركة للعاملين بالثلاثاء

كشف اتحاد نقابات عمال ولاية الخرطوم عن طرح مشروع سلة البركة للعام ٢٠١٩ بالتعاون مع محفظة قوت العاملين القومية. وبلغت القيمة الكلية للسلة الواحدة (4742) جنيها بعشرة أقساط متساوية تسدد اعتبارا من ١٥ ديسمبر ٢٠١٩م حتى ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠م بقيمة قسط شهري (474.2) جنيه.
ودعا الاتحاد في (بيان صحفي) بحسب صحيفة السوداني، العاملين للتقديم عبر التنظيمات النقابية بمواقع العمل اعتبارا من بعد غد الثلاثاء ٥ نوفمبر.
وأشار الاتحاد إلى أن سلة البركة تأتي في إطار المعالجات الاقتصادية لتخفيف أعباء المعيشة للعاملين بولاية الخرطوم وتحتوي السلة على سبع سلع أساسية ( ٥٠ كيلو سكر – ١٠ كيلو دقيق – ٩ لتر زيت – ٢.٢٥ كيلو لبن بدرة – ٢ رطل شاي – ٢ كيلو عدس – ٢ كيلو أرز).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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