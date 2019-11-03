رئيس اتحاد المصارف: استقرار في السيولة وسعر الصرف

أكد رئيس اتحاد المصارف السوداني عباس عبد الله عباس لمصادر، حدوث استقرار ملحوظ في سعر الصرف طيلة الفترة المنصرمة تبعه استقرار مماثل في السيولة المحلية (الجنيه) والتي تسبب شحها في حدوث زيادات مضاعفة مضطردة في أسعار الدولار بالسوق الموازي وسيادة ظاهرة التعامل بسعرين (الكاش والشيك) في البيع والشراء.

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مؤكداً بحسب صحيفة السوداني، أن وفرة السيولة مكنت العملاء من الحصول على أي مبالغ يطلبونها من المصارف وأسهم في إلغاء الظواهر السالبة في سوق سعر الصرف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)