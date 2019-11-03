اطلاق اسم (محمد ميرغني) على حديقة ببحري

كرم منتدى أماسي شرق النيل الفنان محمد ميرغني في حفل كبير بمقر المنتدى بحديقة الرواح هايد بارك، وشهد الحفل قادة محلية شرق النيل بالخرطوم بحري وجمهورغفير، إلى جانب مجموعة من زملاء الفنان الكبير من الفنانين والموسيقيين والشعراء.

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وأعلنت بحسب المجهر، عن إطلاق اسم محمد ميرغني على مسرحها ومنحه وشاح المحبة والتمجيد ودرع التميز، شكر الفنان محمد ميرغني القائمين على حفل تكريمه، وقدم سرداً لمشواره الفني.

وقال إن الفن كان وما زال بالنسبة له رسالة سامية وليس أكل عيش واشار الى الفن في السابق لم يكن مهنة ولا استرزاق، لذلك كان صادقاً ومؤثراً في المجتمع، وكان الفنان مثل المعلم يجد الإحترام والتقدير أينما ذهب، عكس اليوم الذي أصبح فيه الدخلاء على الفن هم المسيطرون، جاعلون منه وسيلة للشهرة والتكسب بحقوق الآخرين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)