“الخارجية” تتراجع عن سحب سفيرها بلندن

التاريخ: 03-نوفمبر-2019 فى : أخبار علمت مصادر، أن وزارة الخارجية تراجعت عن سحب سفيرها في لندن السفير محمد عبد الله. وأنهت الوزارة في وقت سابق عمل عبد الله في لندن بعد نحو أسبوع من تقديم أوراق اعتماده لدى ملكة بريطانيا، وسمته الوزارة مدير عام الإدارة الأوروبية والأمريكية، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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