تحرص المطربة السودانية صاحبة الجماهيرية العريضة هدى عربي على التواصل مع أصدقاءها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بصورها الحديثة ومقاطع فيديو مباشرة تقوم بتسجيلها “لايف” وترد من خلالها على تعليقات الأصدقاء والمعجبين. وبحسب متابعات محررة موقع النيلين للحساب الرسمي للفنانة الملقبة بسلطانة الطرب فقد قامت المطربة بتسجيل فيديو مباشرة قامت ببثه لاصدقائها، وظهرت السلطانة من خلال “اللايف” مع إحدى صديقاتها داخل سيارة بدولة الإمارات العربية المتحدة حسبما قال متابعون للبث المباشر. Advertisements دى عربي ظهرت في بداية التسجيل وهي ترقص داخل السيارة التي تقودها صديقتها مع أغنيتها الشهيرة”الحب هدا”. وبعد نهاية الاغنية طلبت المطربة المعروفة من صديقتها تشغيل اغنية “كاتمة” لتستجيب الصديقة لطلب الفنانة وتقوم بتشغيل أغنية تقول إحدى الفنانات في جزء منها (الجكس بقى بس خالات) للتفاعل هدى مع الايقاع الراقص للاغنية عبر تمايلها باكتافها وهو ما دفع أحد المعلقين لكتابة تعليق ساخر قال فيه (اتنين في البلد دي مستحيل يثبتو الدولار وكتف هدى عربي). الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. هدى عربي تتمايل وترقص على انغام “الجكس بقى بس خالات” وساخر يكتب لها (اتنين في البلد دي مستحيل يثبتو الدولار وكتف هدى عربي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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