عبد الغفار الشريف يصل الإمارات

أكد مصدر أن مدير الأمن السياسي السابق اللواء (م) عبد الغفار الشريف اختار دولة الإمارات العربية مستقراً له. وقال المصدر، إن الشريف يوجد بالإمارات منذ أكثر من شهر.

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وذكر المصدر أن الشريف وصل للإمارات والإقامة بها بترتيب من مدير مكاتب الرئيس السابق البشير الفريق طه عثمان، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)