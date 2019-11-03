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عبد الغفار الشريف يصل الإمارات

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التاريخ: 03-نوفمبر-2019

عبد الغفار الشريف يصل الإمارات

أكد مصدر أن مدير الأمن السياسي السابق اللواء (م) عبد الغفار الشريف اختار دولة الإمارات العربية مستقراً له. وقال المصدر، إن الشريف يوجد بالإمارات منذ أكثر من شهر.

 

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وذكر المصدر أن الشريف وصل للإمارات والإقامة بها بترتيب من مدير مكاتب الرئيس السابق البشير الفريق طه عثمان، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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