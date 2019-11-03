“السدود”: سنخصم من استحقاقات المفصولين عن أي تأخير في تسليم العربات

التاريخ: 03-نوفمبر-2019 فى : أخبار قالت وحدة تنفيذ السدود إن قرار مديرها العام المكلف خاص بموظفي وحدة تنفيذ السدود الذين في عهدتهم مركبات حكومية وتم فصلهم وإمهالهم (48) ساعة لتسليم تلك العهد والمركبات، وأضافت: “على أن يتم الخصم من استحقاقاتهم عن أي يوم تأخير في تسليم المركبات باعتباره بمثابة إيجار للمركبة”، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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