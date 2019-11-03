(إسراء عادل) تقديم حفل رئيس الهلال

تم اختيار المذيعة إسراء عادل لتقديم حفل تكريم رئيس الهلال أشرف سيد أحمد الكاردينال المقرر اقامته الاسبوع المقبل بالصالة الرئاسية بقاعة الصداقة. Advertisements وجاء الاختيار بعد ترشيح عدد كبير من المذيعين والمذيعات ولكن استقر الرأي في اللجنة الإعلامية على المذيعة إسراء عادل بعد النجاح الكبير والتألق الباهر الذي حققته في حفل توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لتشكيل الحكومة المدنية والذي كانت فيه وجها مشرقا للإعلام السوداني. واوضحت اللجنة الاعلامية لنادي الهلال بحسب المجهر، ان اختيار اسراء لمناسبة تكريم رئيس الهلال الكاردينال جاء نتيجة كل تلك الاسباب التي جعلتها احدى اهم الاعلاميات السودانيات في الوقت الراهن وانها ستواصل خلال أمسية التكريم تألقها بحضورها الساطع وقدرتها الكبيرة على التغيير المناسب في اللحظة المناسبة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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