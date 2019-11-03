دبلوماسي أمريكي: مراكز القوى بواشنطن تميل نحو إزالة السودان من قائمة الإرهاب

قال دبلوماسي أمريكي سابق، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب إلا بعد التأكد من استدامة العملية الديمقراطية وعدم عودة الجيش للسلطة.

وأشار كبير الباحثين في المجلس الأطلنطي كاميرون هدسون بحسب صحيفة السوداني، إلى أن جميع مراكز القوى في الولايات المتحدة تميل بشكل إيجابي نحو إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب.

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وأضاف هدسون، المسؤول السابق في البيت الأبيض في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، أن واشنطن بحاجة للتأكد من أنه بمجرد رفع العقوبات لن يعود الجيش إلى السلطة ويعكس مسار الحكومة المدنية التي يقودها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)