وزيرة الخارجية: قرار ترمب روتيني ولم يزعجنا

في أول رد فعل للحكومة على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتمديد حالة الطوارئ المفروضة على السودان، قالت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، إن القرار الذي أصدره ترمب روتيني وظل يجدد سنوياً منذ العام 1997م إلى أن تقرر أمريكا بشأن رفعه نهائياً.

وقالت أسماء في تصريح بحسب صحيفة السوداني أمس: (نحن لم ننزعج من قرار ترمب وكان متوقعاً بالنسبة لنا)، وأشارت إلى أن أجل القرار الماضي ينتهي في 31 أكتوبر وأن الإدارة الأمريكية ملزمة بتجديده طالما لم يصدر قرار بإلغائه لأن الموقف بالنسبة لهم كما هو، وأشارت إلى ارتباط القرار برفع العقوبات وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واستبعدت أسماء أن يكون هناك تأثير سالب للقرار على أية محادثات بين رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك والإدارة الأمريكية أو الكونغرس.

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وأوضحت وزير الخارجية أن الأمور تمضي في اتجاه رفع العقوبات وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ولكنها تتطلب وقتاً حتى تاخذ الإجراءات القانونية مجراها داخل الكونغرس، وتابعت: (في الآخر لن نستطيع أن نجبر أمريكا على إصدار قرار معيّن).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)