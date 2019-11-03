عقوبة رادعة لمزارع لحيازته مخزن أدوية داخل منزله

التاريخ: 03-نوفمبر-2019
غرمت محكمة بلدية الخرطوم شمال مزارع مبلغ (100) ألف جنيه ، وفي حال عدم الدفع السجن لمدة سنة ، على خلفية حيازته مخزن أدوية داخل منزله ، وجدت به (70) كرتونة تحتوي على عدة أنواع من الأدوية .
وبرأت ذات المحكمة (3) نظاميين لعدم وجود بينة ترقى في إدانتهم .
وأمرت المحكمة بمصادرة المعروضات لصالح حكومة السودان عبر الإمدادات الطبية بعد التأكد من صلاحيتها .
وفي وقت سابق خاطبت النيابة وزارة الصحة بشأن الأدوية وأجابت بأنها مسجلة ، ولكن لم تدخل عن طريق الوزارة .
وبحسب تفاصيل القضية ، بموجب معلومة توفرت لدى شرطة مكافحة المخدرات تفيد بوجود صيدلية منزلية بأحد أحياء الخرطوم .
وبحسب صحيفة المجهر تمت مداهمة المنزل وتم القبض على المتهمين ، وبعد الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديمهم للمحاكمة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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