عقوبة رادعة لمزارع لحيازته مخزن أدوية داخل منزله

غرمت محكمة بلدية الخرطوم شمال مزارع مبلغ (100) ألف جنيه ، وفي حال عدم الدفع السجن لمدة سنة ، على خلفية حيازته مخزن أدوية داخل منزله ، وجدت به (70) كرتونة تحتوي على عدة أنواع من الأدوية .

وبرأت ذات المحكمة (3) نظاميين لعدم وجود بينة ترقى في إدانتهم .

وأمرت المحكمة بمصادرة المعروضات لصالح حكومة السودان عبر الإمدادات الطبية بعد التأكد من صلاحيتها .

وفي وقت سابق خاطبت النيابة وزارة الصحة بشأن الأدوية وأجابت بأنها مسجلة ، ولكن لم تدخل عن طريق الوزارة .

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وبحسب تفاصيل القضية ، بموجب معلومة توفرت لدى شرطة مكافحة المخدرات تفيد بوجود صيدلية منزلية بأحد أحياء الخرطوم .

وبحسب صحيفة المجهر تمت مداهمة المنزل وتم القبض على المتهمين ، وبعد الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديمهم للمحاكمة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )