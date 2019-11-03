الدعم السريع تضبط عصابة تهريب اسلحة تضم اجانب

تمكّنت قوات الدعم السريع من ضبط عدد “50” قطعة سلاح “مسدس” داخل حافلة هايس بمنطقة القلابات الشرقية كانت في طريقها إلى دولة مجاورة.

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وقال العميد ركن جمال جمعة آدم الناطق الرسمي بإسم قوات الدعم السريع أن المتهمين الذين تم القبض عليهم يتبعون لشبكة تضم سودانيين وأثيوبيين بينهم نظامي، ينشطون في شراء وتجميع السلاح والذخائر بالمناطق الحدودية.

وأكد بحسب الصيحة، أن المضبوطات تم شراؤها من ولاية كسلا وتخزينها بمنطقة القلابات بغرض تهريبها إلى دولة مجاورة، مبيناً أن المتهمين سجلوا إعترافاً بعملهم ضمن الشبكة,

وأشار جمعة إلى إزدياد عمليات تهريب السلاح خلال الآونة الأخيرة، إلا أن القوات النظامية ستظل لها بالمرصاد وستكون عيناً ساهرة لحماية أمن الوطن والمواطنين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)