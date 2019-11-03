البرهان: قوات الدعم السريع ظلت تساند الجيش بمناطق العمليات في أصعب الظروف

التاريخ: 03-نوفمبر-2019
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان التزام القوات المسلحة بحماية ثورة ديسمبر المجيدة حتى تحقق اهدافها مشيراً الى ان القوات المسلحة عصية على المتربصين بالبلاد وقادتها، وانها لا تلتفت الى المخذلين والمشككين.
وحيا البرهان خلال مخاطبته ختام مشروع العام التدريبي للقوات المسلحة بمعسكر “شاكوت” بحضور وزير الدفاع وعدد من أعضاء مجلس السيادة الانتقالي وقادة الوحدات المختلفة، وقوات الدعم السريع، مشيراً الى انها ومنذ تكوينها ظلت تساند القوات المسلحة في مناطق العمليات وفي اصعب الظروف التي مرت بها البلاد.
وتعهد البرهان بحسب الصيحة بتوفير كل المتطلبات والاحتياجات للقوات المسلحة ولمنسوبيها، وقال ان القوات المسلحة ماضية في تأهيلها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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