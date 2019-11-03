غسال يحكي تفاصيل تعرض زميله للأذى ضرباً بالمدق

استمعت محكمة جنايات الحاج يوسف إلي أقوال شاهد الإتهام الأول في ملف قضية شاب يواجه ، تهمة بمخالفة نص المادة (139) من القانون الجنائي المتعلقة بالأذى الجسيم ، حيث أصاب المتهم غسال عربات بالأذى ضرباً بالمدق على قدمه مما سبب له الكسر .

وقال لشاهد لقاضي المحكمة ” عاطف محمد عبد الله ” إنه يعمل أيضاً في غسل العربات وأن الشاكي صديقه وأن المتهم يقيم معه بذات الحي .

مضيفاً أن ليلة وقوع الحادثة كان يجلس مع صديقه الشاكي قرب المنزل ومن ثم جاء المتهم ، لافتاً الى أن المتهم كان يتشاجر مع آخر ويركض خلفه ، موضحاً أن الرجل الآخر توقف بالقرب منهم وجاء المتهم وحاول ضربه بالمدق بيد أن الإصابه جاءت على قدم الشاكي .

وأضاف أنه بعدها توجه الى المستشفى ، مشيراً بأن المتهم ذهب معهم أيضاً .

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وأشار الى أن صورة الأشعة أكدت أن هنالك شقاً ، مضيفاً أن هذا كل مايعرفه عن الحادثة .

وقال من خلال أسئلة المحكمة إنه لاتوجد عداوة أو خلافات سابقة بين المتهم والشاكي عليه حددت المحكمة جلسة لاحقاً للسير في إجراءات القضية وبحسب صحيفة المجهر .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)