التاريخ: 03-نوفمبر-2019
استمعت محكمة جنايات الحاج يوسف إلي أقوال شاهد الإتهام الأول في ملف قضية شاب يواجه ، تهمة بمخالفة نص المادة (139) من القانون الجنائي المتعلقة بالأذى الجسيم ، حيث أصاب المتهم غسال عربات بالأذى ضرباً بالمدق على قدمه مما سبب له الكسر .
وقال لشاهد لقاضي المحكمة ” عاطف محمد عبد الله ” إنه يعمل أيضاً في غسل العربات وأن الشاكي صديقه وأن المتهم يقيم معه بذات الحي .
مضيفاً أن ليلة وقوع الحادثة كان يجلس مع صديقه الشاكي قرب المنزل ومن ثم جاء المتهم ، لافتاً الى أن المتهم كان يتشاجر مع آخر ويركض خلفه ، موضحاً أن الرجل الآخر توقف بالقرب منهم وجاء المتهم وحاول ضربه بالمدق بيد أن الإصابه جاءت على قدم الشاكي .
وأضاف أنه بعدها توجه الى المستشفى ، مشيراً بأن المتهم ذهب معهم أيضاً .
وأشار الى أن صورة الأشعة أكدت أن هنالك شقاً ، مضيفاً أن هذا كل مايعرفه عن الحادثة .
وقال من خلال أسئلة المحكمة إنه لاتوجد عداوة أو خلافات سابقة بين المتهم والشاكي عليه حددت المحكمة جلسة لاحقاً للسير في إجراءات القضية وبحسب صحيفة المجهر .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر غسال يحكي تفاصيل تعرض زميله للأذى ضرباً بالمدق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.