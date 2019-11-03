بلاغات إشانة سمعة بحق منتحلين لصفة قوات الدعم السريع في وسط دارفور

كشفت قوات الدعم السريع في السودان، عن تدوين بلاغات إشانة سمعة، بحق منتحلين لصفة قواتها. وأكد قائد قوات الدعم السريع، قطاع ولاية وسط دارفور، العميد، علي يعقوب جبريل، على انضباط قواته.

Advertisements

مشيراً الى ضبط أفراد ينتحلون صفة الدعم السريع، ويقومون بأعمال تهدف إلى إشانة سمعتها. ونبه علي يعقوب لاستيعابهم 1601 من منسوبي الحركات المسلحة، واكد بحسب الصيحة وجود تنسيق امني بين الدعم السريع وبقية القوات النظامية، الأمر الذي قال انه ادى إلى السيطرة على زمام الأمور في محليات الولاية، وتأمين الموسم الزراعي، بجانب ضبط الحدود وإحباط محاولات تهريب السلع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)