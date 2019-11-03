التاريخ: 03-نوفمبر-2019 فى : أخبار كشف السكرتير الصحفي لرئيس مجلس الوزراء البراق الندير عن تعديل طفيف في برنامج زيارة حمدوك للفاشر وذلك بسبب إعلان الأخير عدم رغبته في افتتاح بعض المشاريع، وبحسب صحيفة اليوم التالي قال انه لا يوجد مبرر لهذا الأمر وقطع حمدوك بعدم جدوى مثل هذه الأمور فهي مضيعة للوقت.

ويزور حمدوك حاضرة ولاية شمال دارفور غدا الاثنين للوقوف على الأوضاع هناك. الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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كانت هذه تفاصيل خبر بأمر حمدوك.. لا افتتاحات في زيارة الفاشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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